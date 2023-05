Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall in Kupferzell

Kupferzell. Zwei Leichtverletzte und über 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 19 bei Kupferzell ereignete. Gegen 16.40 Uhr stockte der Verkehr von Kupferzell kommend in Richtung Künzelsau. Ein 74-Jähriger erkannte die stehenden Fahrzeuge vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Mercedes Vito auf einen Ford auf. Durch den Unfall wurde die 56-jährige Beifahrerin im Ford leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 74-Jährige wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt und wurde im Krankenhaus behandelt.

