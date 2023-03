Zwei Verletzte bei Unfall in Leingarten

Leingarten. Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Leingarten. Gegen 16.15 Uhr befuhren eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 29-jährige VW-Fahrerin hintereinander die Bundesstraße 293 von Heilbronn kommend in Richtung Schwaigern.

Beide Frauen ordneten sich auf der Linksabbiegerspur in Richtung Leingarten ein und hielten verkehrsbedingt an. Zeitgleich war ein 26-Jähriger mit seinem VW Passat auf derselben Strecke unterwegs. Kurz bevor er am VW der 29-Jährigen vorbeifuhr, lenkte der Mann aus bisher ungeklärter Ursache scharf nach links und die beiden Autos kollidierten miteinander. Durch den Aufprall wurde der Volkswagen auf den Mercedes der 31-Jährigen aufgeschoben. Die VW-Fahrerin zog sich leichte, die Mercedes-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Fahrzeuge der Frauen wurden abgeschleppt.