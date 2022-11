Heilbronn. Zwei Verletzte und ein Sachschaden von circa 8000 Euro sind die Folge eines Unfalls auf der Heildelberger Straße in Heilbronn am Samstagabend. Eine 32-Jährige wollte gegen 19.45 Uhr mit ihrem Audi von der Landwehrstraße geradeaus in die Derfflingerstraße einfahren. Hierbei übersah sie vermutlich den von links kommenden Audi eines 42-Jährigen. Es kam zur Kollision. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

