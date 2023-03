Zwei Verletzte bei Auffahrunfällen

Hardthausen. Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis zweier Unfälle auf der Autobahn 81 am Mittwochmorgen.

Gegen 7.45 Uhr staute sich, aufgrund der einspurigen Verkehrsführung, der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Möckmühl und Neuenstadt, weshalb ein 48-Jähriger seinen Opel verkehrsbedingt anhalten musste.

Dies nahm eine hinter ihm fahrende 31-Jährige vermutlich zu spät wahr und fuhr mit ihrem BMW auf den Opel auf. Durch die Kollision wurde der 43 Jahre alte Beifahrer im Vivaro schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

Kurz darauf, gegen 8 Uhr, musste ein Sattelzugfahrer sein Fahrzeug ebenfalls aufgrund des Staus bis zum Stillstand abbremsen. Dies realisierte ein dahinter fahrender 55-Jähriger vermutlich zu spät, weshalb sein Lkw trotz eingeleiteter Bremsung mit dem Sattelzug kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Lkw-Fahrer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Höhe des an den beiden Brummis entstandenen Sachschaden ist bisher laut Polizei noch unklar. pol