Zwei Unfälle wegen Blitzeis

Ellwangen. Auf der A 7 kam bei Ellwangen kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden zu zwei Unfällen wegen Blitzeis.

Ein 51-Jähriger befuhr gegen 4.30 Uhr mit seinem BMW Autobahn in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen kam er auf der durch Blitzeis glatten Straße ins Schleudern und streifte auf einer Länge von etwa 75 Metern an der Mittelleitplanke entlang. In dem mit fünf Personen besetzten Auto wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro.

Nur kurz darauf geriet ein Daimler in diesem Autobahnabschnitt auf der glatten Fahrbahn ebenfalls ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren 1000 Euro.

Nachdem der betroffene Streckenabschnitt durch die Autobahnmeisterei gestreut worden war, konnte die Autobahn kurz vor 6 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.