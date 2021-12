Noch ist unklar, was am Sonntagmorgen zum Brand eines Wohnhauses in Neuenstadt geführt hat. Gegen 6 Uhr wurden der Integrierten Leitstelle und der Polizei Heilbronn in mehreren Notrufen mitgeteilt, dass das Dach eines Hauses in der Lessingstraße brennen würde. Die Einsatzkräfte waren wenig später vor Ort und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Drei Schwerverletzte

Beim Brand

...