Zwei Tote bei Hausbrand

Neuenstadt. Noch ist unklar, was am Sonntagmorgen zum Brand eines Wohnhauses in Neuenstadt geführt hat. Gegen 6 Uhr wurden der Integrierten Leitstelle und der Polizei Heilbronn in mehreren Notrufen mitgeteilt, dass das Dach eines Hauses in der Lessingstraße brennen würde. Die Einsatzkräfte waren wenig später vor Ort und brachten das Feuer unter Kontrolle. Beim Brand wurden drei Bewohner des Gebäudes im Alter von 29, 27 und acht Jahren schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses wurden zwei Personen tot aufgefunden. Hierbei könnte es sich um zwei weitere Kinder der betroffenen Familie handeln. Die Identifizierung steht noch aus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Die Wohnungen sind aktuell unbewohnbar.

