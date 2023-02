Zwei Schwerverletzte in Neckarsulm

Necksulm. Ein 46-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 16.45 Uhr mit seinem Opel die Bundesstraße 27 von Neckarsulm nach Bad Friedrichshall. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er laut Polizeiangaben mit seinem Pkw auf einem geraden Streckenabschnitt, in Höhe des dortigen Werksgeländes eines Autoherstellers, nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden 40-jährigen Fahrer eines Mercedes-Transporters.

Die beiden Fahrzeuglenker mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden beide schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Feuerwehr mit über 25 Einsatzkräften vor Ort. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B 27 bis 20 Uhr gesperrt.