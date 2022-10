Zwei Polizisten in Heilbronn verletzt

Heilbronn. Eine 39-Jährige randalierte am Dienstagabend in einem Heilbronner Krankenhaus und verletzte zwei Polizisten leicht. Die Frau war wohl alkoholisiert und stand unter Drogeneinfluss, weshalb sie sich verletzt hatte und eine Behandlung erforderlich wurde. In der Notaufnahme des Krankenhauses in der Straße Am Gesundbrunnen eskalierte die Situation gegen 21.30 Uhr und die Polizei wurde gerufen. Bei der Fixierung der Randaliererin verletzte diese die beiden Beamten

leicht. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

