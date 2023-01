Zwei Polizisten in Heilbronn leicht verletzt

Heilbronn. Nachdem ein 34-Jähriger am frühen Dienstagmorgen in Heilbronn in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete der Mann Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht. Dies teilte die Polizei Heilbronn am Freitag mit. Die Polizisten hatten dem Mann zuvor, nach Streitigkeiten im Kaulbachweg, einen Platzverweis erteilt. Diesem wollte der stark Alkoholisierte aber nicht nachkommen, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte.

Um sich dieser Maßnahme zu entziehen, schlug er mehrfach mit der Faust auf die Beamten ein und trat um sich. Auch im weiteren Verlauf widersetzte sich der 34-Jährige allen polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Polizisten. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden ein Taschenmesser, ein Einhandmesser und ein Nunchaku gefunden und beschlagnahmt.