Zwei Lkw-Fahrer auf A81 bei Möckmühl schwer verletzt

Möckmühl. Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro waren die Folge eines Auffahrunfalls am Stauende am Montagnachmittag auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlusstellen Möckmühl und Neuenstadt am Kocher fuhr ein 45-Jähriger gegen 13.15 Uhr vermutlich aufgrund Unachtsamkeit mit seinem Volvo-Lkw auf einen vorausfahrenden verkehrsbedingt haltenden Laster eines 60-Jährigen auf. Der Lkw des 60-Jährigen wurde auf einen davor stehenden Sattelzug eines 52-Jährigen geschoben. Durch die Kollision wurden die beiden 45- und 60-jährigen Trucker schwer verletzt. Der 45-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenahus gebracht. Der 60-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 52-Jährige blieb unverletzt und konnte die Fahrt mit seinem Laster fortsetzen. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn 81 voll gesperrt.

