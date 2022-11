Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Heilbronn

Heilbronn. Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am späten Dienstagabend in Heilbronn. Ein 22-Jähriger war gegen 22.45 Uhr mit seinem BMW auf der Weinsberger Straße unterwegs und wollte in die Allee abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten BMW eines 21-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der BMW des Mannes wurde durch die Kollision abgewiesen und prallte gegen einen Ampelmast. Sowohl der junge Mann, als auch seine 24-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Allee in Fahrtrichtung Weinsberger Straße gesperrt werden.

