Zu wenig Platz bei Spurwechsel

Heilbronn. Vermutlich schätzte eine 70-Jährige am Mittwochnachmittag die Geschwindigkeit eines Sattelzuges falsch ein oder bemerkte ihn erst gar nicht, so dass es an der Autobahnanschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim zum Unfall kam. Die Seniorin wollte um kurz nach 16 Uhr mit ihrem Audi auf die Autobahn 6 auffahren. Beim Spurwechsel vom Beschleunigungs- auf den rechten Fahrstreifen, setzte sich die Autofahrerin so knapp vor einen Lkw, dass der Fahrer des Lasters eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Am Audi entstanden Schäden in Höhe von rund 10 000 Euro. Die Schäden am Sattelzug belaufen sich auf etwa 1000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt. pol

