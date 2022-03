Zerstörte Ampelanlage sorgt für Behinderungen

Böckingen. Seit einem Verkehrsunfall in Böckingen am Knotenpunkt Ludwigsburger Straße/Klingenberger Straße/Brackenheimer Straße am Donnerstagmorgen ist das Steuergerät der Ampelanlage so stark beschädigt, dass die Anlage komplett ausfällt. Deshalb kommt es dort zu starken Verkehrsbehinderungen.

Das Amt für Straßenwesen beobachtet die Verkehrslage und steht in enger Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke, kann aber keine schnelle Lösung umsetzen. Eine temporäre Verkehrsregelung mit Baustellenampeln wurde bereits geprüft. Da aber nicht alle Verkehrsbeziehungen abgebildet werden können, würde durch sie der Verkehrsfluss an diesem komplexen Knotenpunkt noch stärker behindert.

Das Amt für Straßenwesen steht auch im Austausch mit dem Hersteller der Ampelanlage. „Ein neues Steuergerät werden wir aber frühestens in einer Woche aufbauen können“, erklärt Jens Boysen, stellvertretender Leiter des Amtes. „Auch in diesem Bereich bekommen wir die aktuell weltweit auftretenden Lieferverzögerungen zu spüren.“

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, im Kreuzungsbereich rücksichtsvoll und mit erhöhter Aufmerksamkeit zu fahren.

Laut Polizeibericht war der Fahrer oder die Fahrerin auf der Klingenberger Straße in Richtung Klingenberg unterwegs und kam auf Höhe der Ludwigsburger Straße von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr der Pkw den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum und dem Steuergerät der dortigen Ampeln.

Hierdurch wurde das Gerät vollständig herausgerissen, woraufhin es zu einem Ausfall der Ampelanlage kam. Anschließend fuhr der oder die Unbekannte in Richtung Brackenheimer Straße davon, ohne den Unfall zu melden. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich nach Angaben der Polizei vermutlich um einen Volvo. Die Polizei sucht Zeugen und hofft auf Hinweise zum Unfall.

