Zahl der Hunde in Heilbronn steigt weiter

Heilbronn. Die Zahl der in Heilbronn lebenden Hunde steigt erneut an. So waren zum Jahresende 2022 insgesamt 4316 Vierbeiner bei der Stadtkämmerei gemeldet, 122 mehr als im Vorjahr. Das ist der vierte deutliche Anstieg in Folge und damit ein Plus von 717 Hunden seit Ende 2018. Im Zehn-Jahres-Vergleich stieg die Zahl der Hunde um 1032 Tiere an. Die Statistik der Stadtkämmerei unterscheidet zwischen Ersthunden (3964, plus 109 gegenüber dem Vorjahr), weiteren Hunden (264, plus 12) sowie gefährlichen Hunden (11, plus 4). Die Haltung von 77 Hunden war von der Hundesteuer befreit. Befreit sind beispielweise Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe tauber oder sonst hilfebedürftiger Personen dienen oder als Rettungshunde zum Einsatz kommen.

Insgesamt beliefen sich die Einnahmen durch die Hundesteuer auf knapp 495 000 Euro. Sie fließen in den allgemeinen Haushalt ein. Im Vorjahr 2021 waren die Einnahmen um rund 25 000 Euro niedriger, im Jahr 2012 lag das Aufkommen der Hundesteuer bei etwa 360 000 Euro.