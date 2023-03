Wunderheilerin erbeutet in Heilbronn mehrere tausend Euro

Heilbronn. Eine angebliche Wunderheilerin brachte am 24. Februar in Heilbronn eine 62-Jährige um einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Unbekannte sprach ihr späteres Opfer gegen 9.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Friedrich-Ackermann-Straße an und überzeugte die Frau von ihren Künsten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daraufhin begab sich die 62-Jährige nach Hause, holte dort das Bargeld und übergab laut Polizei mehr als 10.000 Euro an die vermeintliche Heilerin. Diese vollzog dann in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes ein Ritual und übergab der Seniorin anschließend ein Tuch, in welches das Bargeld eingewickelt sein sollte.

Als die Betrogene, wie von der Wunderheilerin angewiesen, nach einer Woche das Tuch öffnete, fand sie lediglich Papierschnipsel darin vor.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, circa 50 Jahre alt, sprach russisch, trug eine weiße Jacke und eine weiße Wollmütze.

Zudem soll sich eine mögliche Komplizin in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben. Diese wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, circa 70 Jahre alt, braune lange Haare, sprach russisch, trug eine dunkelgraue Jacke.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Heilbronn unter Telefon 07131/74790 melden.