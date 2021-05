Würth-Gruppe kam gut durch die Pandemie

Künzelsau/Schwäbisch Hall. Die seit gut einem Jahr andauernde Corona-Pandemie und die damit einhergehende Rezession der globalen Wirtschaft bescherten dem Weltunternehmen Würth, das im Vorjahr auf sein 75-jähriges Bestehen zurückblicken konnte, einen bescheidenen Umsatzzuwachs von rund 100 Millionen Euro auf jetzt 14.4 Milliarden Euro, wie Konzernsprecher Robert Friedmann bei der gestrigen Bilanzpressekonferenz bekannt gab. Das entspricht einem Wachstum von einem Prozent.

Stringentes Kostenmanagement

Das Betriebsergebnis liegt mit 775 Millionen Euro leicht über dem Vorjahr (2019: 770 Millionen Euro). Ursächlich für das Jahresergebnis war unter anderem auch die Tatsache, dass das Handwerk als systemrelevant eingestuft wurde und dadurch weiterarbeiten konnte. Zudem wirkte sich das stringente Kostenmanagement positiv auf die Jahreszahlen aus, wobei vor allem die durch die Pandemie eingesparten Reise- und Konferenzkosten mit rund 100 Millionen Euro einen großen Anteil ausmachten. Dadurch konnten coronabedingte Umsatzeinbrüche in profitablen Geschäftsfeldern kompensiert werden.

Würth beschäftigt in rund 80 Ländern der Erde zirka 80 000 Mitarbeiter und blickt mit Optimismus in die Zukunft. Nach Aussage von Robert Friedmann lag die Umsatzsteigerung im ersten Quartal 2021 bei rund 10,3 Prozent. Auf die Auswirkungen des Brexits auf die Würth-Gruppe angesprochen, meinte der Konzernsprecher: „Die Situation in Großbritannien ist durch die Unsicherheiten rund um das Thema Brexit nicht einfach. Wir sehen jedoch weder im abgelaufenen Jahr 2020 noch im Jahr 2021 nennenswerte Auswirkungen des Brexits auf die Entwicklung der Würth-Gruppe.“

Auf dem Drillberg läuft’s

Auch die Zahlen der Würth Industrie Service GmbH & Co.KG, die auf dem ehemaligen Kasernenareal auf dem Bad Mergentheimer Drillberg mittlerweile rund 1700 Mitarbeiter beschäftigt, gehen in die richtige Richtung. Das abgelaufene Geschäftsjahr schloss die Abteilung mit einem Umsatz von 1,599 Milliarden Euro ab, wobei das abgelaufene Jahr in jeder Hinsicht herausfordernd war, wie das Mitglied der Konzernführung, Rainer Bürkert in einer Pressemitteilung betonte.

Das Coronavirus habe den Betrieb in Bad Mergentheim vorübergehend zum Schutz der Mitarbeiter in einen Lockdown gezwungen. Durch außergewöhnliche Maßnahmen habe man den Geschäftsbetrieb jedoch in allen Bereichen aufrechterhalten können.

Wie Konzernsprecher Friedmann in seinen Ausführungen verdeutlichte wirkte sich die Pandemie ganz unterschiedlich auf die einzelnen Branchen aus, die Würth bedient. Sowohl die Division Bau (+12,2 Prozent) als auch der Elektrogroßhandel Deutschland (+10,8 Prozent) verbuchten Umsatzsteigerungen im zweistelligen Bereich.

Rückläufig dagegen waren die Umsätze aus den Bereichen, die den Automobil- und Maschinenbau direkt beliefern. Die Automobilindustrie, die wegen der Bemühungen um den Klimawandel ohnehin schon unter Druck stand, büßte unter dem Nachfragerückgang und dem wochenlangen Produktionsstillstand stark an Umsatz ein. Auch der Maschinenbau hat gelitten.

Die ausländischen Gesellschaften der Würth-Gruppe mussten einen Umsatzrückgang von 0,4 Prozent hinnehmen. Besonders stabil zeigte sich die Adolf Würth GmbH & Co. KG, die größte Gesellschaft im Konzern. Sie erwirtschaftete einen Umsatzanstieg von 7,4 Prozent im vergangenen Geschäftsjahr.

Zwei Faktoren haben nach Aussagen von Friedmann die die Umsatzentwicklung 2020 entscheidend beeinflusst: Das Handwerk, das Würth im Kerngeschäft der Würth-Linie mit Befestigungs- und Montagematerial versorgt, arbeitete aufgrund seiner Systemrelevanz ununterbrochen auf hohem Niveau. Gleichzeitig bot die Multi-Kanal-Strategie den Kunden die richtigen Lösungen für eine kontaktlose Materialbeschaffung – die Digitalisierungsstrategie mit Onlineshop, E-Procurement und Würth App synchronisiert sich perfekt mit der stationären Beschaffung in den Niederlassungen. Entsprechend entwickelte sich der E-Business-Umsatz 2020 und stieg um 5,8 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro, womit sich sein Anteil am Konzernumsatz auf 19,3 Prozent erhöhte.

Keine verlässliche Prognose

Der Blick der Wirtschaftsinstitute in die Zukunft ist wieder optimistischer. Dennoch lasse sich aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens keine verlässliche Prognose treffen, so Friedmann. Wichtig bleibe für den Konzern daher, Wachstum aus eigener Kraft zu generieren: über die zuverlässige Erreichbarkeit für die Kunden, eine hohe Marktaktivität, den Ausbau von Vertriebskapazitäten und nicht zuletzt neue Marktanteile aufgrund einer hohen Leistungsfähigkeit und finanziellen Stabilität. Dass Würth hier weiter erfolgreich ist, zeigen die Zahlen zu Beginn des Pandemiejahrs 2021: Der Konzern verbuchte im ersten Quartal ein Umsatzplus von 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.