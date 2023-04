Wilde Flucht vor der Polizei in der Heilbronner Innenstadt

Heilbronn. Eine Streife der Bereitschaftspolizei befand sich am Mittwochnachmittag als Präsenzstreife zu Fuß in der Heilbronner Innenstadt. Gegen 17.30 Uhr kamen den Beamten zwei Jugendliche entgegen. Einer der beiden ergriff beim Erkennen der Polizei plötzlich die Flucht und rannte in Richtung Falkenstraße davon. Auf seiner Flucht stieß der 16-Jährige eine unbeteiligte 70-jährige Fußgängerin aus dem Weg, weshalb die Frau stürzte und sich leicht am Ellenbogen verletzte.

Bei seiner weiteren Flucht warf der Junge den verfolgenden Beamten eine Kleiderstrange in den Weg, wodurch diese allerdings nicht beschädigt wurde. Durch einen beherzt eingreifenden Passanten konnte der Junge an einer weiteren Flucht gehindert werden.

Die Polizeibeamten, die sich direkt hinter dem Teenager befanden, nahmen diesen schließlich vorläufig fest. Eine Durchsuchung des Jugendlichen brachte eine Kleinstmenge an Cannabis zum Vorschein, was angeblich auch der Grund für seine wilde Flucht gewesen sein soll. Der 16-Jährige wurde im Anschluss an seine Eltern überstellt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.