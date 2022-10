Weitere Festnahme

Heilbronn. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei durchsuchten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn bereits am 13. Oktober zwei weitere Wohnungen wegen des Verdachts des bandenmäßig organisierten Doping- und Betäubungsmittelhandels. Dies teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn am Mittwoch mit. Die Maßnahmen stehen im engen Zusammenhang mit den jüngsten Vorkommnissen in der Justizvollzugsanstalt Heilbronn (die FN berichteten). Im Rahmen der Durchsuchungen in zwei Gemeinden im Landkreis Heilbronn konnten demnach umfangreiche Beweismittel sichergestellt und ein 26-jähriger Tatverdächtiger durch Einsatzkräfte an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Er steht im dringenden Tatverdacht, Dopingmittel beschafft und über Dritte in die Justizvollzugsanstalt geschmuggelt zu haben. Gegen ihn war bereits im Vorfeld seitens der Staatsanwaltschaft Heilbronn beim zuständigen Amtsgericht ein Haftbefehl erwirkt worden. Der Mann wurde noch am Tag der Festnahme einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in ein Gefängnis überstellt.

