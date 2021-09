Weinsberg: Vier Männer flüchten aus psychiatrischem Krankenhaus

Weinsberg. Das Polizeipräsidium Heilbronn fahndet nach vier Männern, die in der Nacht zum Donnerstag, 23. September, aus dem psychiatrischen Krankenhaus „Klinik am Weissenhof“ in Weinsberg bei Heilbronn geflüchtet sind.

Als „gefährlich“ eingestuft

Die vier Männer waren dort in einer geschlossenen Station bzw. im Maßregelvollzug untergebracht und gelten als gefährlich. Konkrete Hinweise auf eine Bewaffnung liegen allerdings nicht vor.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, wer die Männer kennt und eventuell weitere Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann.

