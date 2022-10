„Was länger währt, wird richtig gut“

Rund 29 Millionen Euro hat das Land in den Erweiterungsbau des Polizeipräsidiums Heilbronn investiert, zu dem auch die Kreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald gehören. Im Beisein zahlreicher Ehrengäste übergaben Innenminister Thomas Strobl und Finanzstaatssekretärin Gisela Splett am Montag das Gebäude an Polizeipräsident Hans Becker und sein Team. Ein Wasserschaden im März hatte die Einweihung

...