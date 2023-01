Waffenfund bei Kontrolle in Ingelfingen

Ingelfingen. Bei einer stationären Verkehrskontrolle der Polizei in Ingelfingen (Kreis Heilbronn) wurde am Samstag ein Fahrzeug angehalten, an dessen Steuer ein 22-jähriger Mann saß. Den Beamten fiel auf, dass hinter der Rückenlehne des Fahrers zwei Baseballschläger standen. Daneben stand ein schwarzer Koffer, in dem sich eine Schreckschusswaffe befand. Da der

Mann keinen Waffenschein besaß, wurde die Schreckschusswaffe sichergestellt und der 22-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.