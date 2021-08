Vordermann mit Gesten beleidigt

Bad Friedrichshall. Zu einer Nötigung mit anschließenden Streitigkeiten kam es bereits am 4. August im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn. Den Fall teilte die Polizei am Sonntag mit. Am 4. August gegen 18.45 Uhr fuhr der 48-jährige Lenker eines Citroën mit seiner Tochter auf der B 27 von Neckarsulm nach Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Hinter dem Pkw fuhr der 35-jährige Lenker eines Golf Kombi. Der Fahrer des Golf fuhr auf den Citroën immer wieder dicht auf und zeigte eine beleidigende Geste. Bei einer Verkehrsstockung stieg der Fahrer des Citroën aus und wollte mit seinem Handy ein Foto von dem Drängler machen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Fahrern. Nachdem der Fahrer des Golf merkte, dass die Beifahrerin die Polizei rief, fuhr er entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Offenau davon. Später meldete er sich bei der Polizei und stellte die Situation zum Teil gegensätzlich dar. Die Polizei sucht nun Zeugen.

