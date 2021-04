Heilbronn/A81. Auf der Autobahn 81 bei Mundelsheim wurde am Mittwochvormittag ein Mann bei einem Verkehrsunfall getötet. Wie die Polizei schreibt, sei der Mann von einem Sattelzug erfasst worden.

AdUnit urban-intext1

Nach aktuellem Stand sei der Mann mit seinem Auto auf der Autobahn in Richtung Würzburg gefahren. Kurz nach der Anschlussstelle Mundelsheim hielt er auf dem Standstreifen an und stieg offenbar aus seinem Auto aus. Dabei wurde er von einer Sattelzugmaschine erfasst. Der Mann erlitt hierbei schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache ist bisher noch unklar, weshalb ein Gutachter eingeschaltet wurde. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Autobahn war zwischen den Anschlussstellen Pleidesheim und Ilsfeld in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt. pol