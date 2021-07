Von 81-Jährigem fehlt jede Spur

Widdern. Seit dem frühen Montagmorgen wird ein 81-jähriger Mann in Widdern (Landkreis Heilbronn) vermisst.

Der Mann wollte – so vermutet zumindest die Polizei – mit mehreren aufgefundenen Werkzeugen nachts Arbeiten am Uferbereich der Jagst, direkt hinter seinem Wohnhaus, vornehmen.

Aufgrund der Situation vor Ort geht die Polizei davon aus, dass der Vermisste bei den Arbeiten in den Fluss gestürzt ist. Nach den starken Regenfällen der letzten Tagen führt die Jagst Hochwasser. Eine Suche, noch in der Nacht, blieb erfolglos. Ein Polizeihubschrauber hat am Vormittag den Verlauf der Jagst abgeflogen und nach dem Vermissten gesucht.

Ebenfalls im Einsatz waren Kräfte von Feuerwehr, DLRG und Polizei, die ufer- sowie flussseitig nach dem Mann suchten. Trotz aller Suchmaßnahmen hat man den Vermissten bisher nicht gefunden. Aufgrund der äußeren Umstände ist nach aktuellen Stand von einem Unglücksfall auszugehen. pol

