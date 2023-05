Vier Verletzte bei Unfall in Öhringen

Öhringen. Öhringen. Leichte Verletzungen trugen die Insassen von zwei Fahrzeugen bei einem Verkehrsunfall vom Freitagabend in der Öhringer Steige in Öhringen davon.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine 64-Jährige fuhr mit ihrem Skoda gegen 20.10 Uhr auf der Friedhofstraße in Richtung Sonnenbergstraße. Im Kreuzungsbereich übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten VW Golf, so dass es zur Kollision kam.

Durch den Zusammenstoß wurden die 64-Jährige und die 18-, 16- und 17-jährigen Insassen des VW Golf leicht verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.