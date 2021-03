Heilbronn. Mit einem Fünf-Punkte-Plan will die Stadt Heilbronn ihre Innenstadt nach dem Lockdown beleben. Ein Vier-Millionen-Euro Kraftpaket soll dabei helfen.

Corona trifft die Innenstädte besonders hart. Sobald es das Infektionsgeschehen und die Corona-Regeln wieder zulassen, soll das Leben im Herzen Heilbronns wieder zügig an Fahrt aufnehmen kann. Deshalb haben die Stadt Heilbronn und die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) in Abstimmung mit der Stadtinitiative Heilbronn einen Fünf-Punkte-Plan aufgestellt.

„Die dritte Welle sorgt erneut für Unsicherheit, wie es in der Corona-Pandemie weitergeht. Dennoch bin ich aufgrund der fortschreitenden Impfungen und stetig steigender Testmöglichkeiten optimistisch, dass bald weitere Lockerungen möglich sein werden. Sobald dies der Fall ist, wollen wir mit einem Maßnahmenpaket, einem Kraftpaket für die Innenstadt, Handel und Gastronomie den nötigen Rückenwind verschaffen, um die Auswirkungen der Pandemie zu überwinden und die Innenstadt schnell zu beleben“, erklärte Oberbürgermeister Harry Mergel. 1,4 Millionen Euro sollen in kurzfristige Maßnahmen fließen, 2,6 Millionen Euro in mittel- und langfristige.

Der Fünf-Punkte-Plan umfasst die Themenfelder „Stärkung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt“, „Mobilitätspaket“, „Gastronomie“, „Heilbronn Marketing GmbH“ und „Kulturbunte Stadt“. Darüber hinaus plant die Stadt im Herbst einen Kongress zum Thema „Die Zukunft unserer Innenstadt“, bei dem alle wichtigen Aspekte der künftigen Innenstadtentwicklung beleuchtet werden sollen. „Ziel ist es, Anregungen, zusätzliche konkrete Instrumente und Maßnahmen zur weiteren Entwicklung und Attraktivierung der Heilbronner Innenstadt zu erhalten“, sagte OB Mergel.

Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt soll etwa durch zahlreiche Begrünungsaktionen gestärkt werden.

Neben üppigem Pflanzenschmuck in der Innenstadt soll der auch der neu angelegte Stadtgarten, der möglichst noch im April offiziell der Bürgerschaft übergeben werden soll, sowie besonders für Familien mit kleinen Kindern der erneuerte Spielpunkt in der Sülmerstraße vor dem K3 für Belebung sorgen. Wie schon im Vorjahr soll die Gastronomie wieder von einer Sperrzeitverkürzung in der Innenstadt und der Bahnhofsvorstadt profitieren. Den Druck einer „Handelszeitung“ als Werbeträger für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen unterstützt die Stadt Heilbronn mit 10 000 Euro. Auch die Heilbronn Marketing GmbH flankiert den Wiedereinstieg nach dem Lockdown mit einem Maßnahmenbündel. Zentrale Bausteine sind dabei die #wirfürHN-Kampagne und ein modular aufgebautes Veranstaltungskonzept, das an die jeweiligen Begebenheiten angepasst werden kann.

„Gleichzeitig fordern wir mit der Kampagne aber auch auf, die regionalen Vereine, Kultureinrichtungen und -schaffenden, sowie die heimische Wirtschaft zu unterstützen.“ Aktionstage im Tourismus und Gewinnspiele für und mit Gastronomie und Handel der Heilbronner Innenstadt runden die Aktivitäten der HMG ab.

Zudem hilft die HMG Gastronomie und Handel, die eigenen Angebote gut im Internet darzustellen. Dazu bietet die HMG nicht nur einen Shop- und Gastrofinder auf der städtischen Webseite unter www.heilbronn.de/shopping an, sondern zusammen mit der städtischen Wirtschaftsförderung, der IHK Heilbronn-Franken und der Stadtinitiative Heilbronn auch Weiterbildungsmöglichkeiten zur zeitgemäßen Sichtbarkeit im Internet.

„Zu einer lebendigen Innenstadt gehört auch ein breitgefächertes Kulturangebot“, macht Bürgermeisterin Agnes Christner deutlich. Man wolle Künstlerinnen und Künstlern wieder eine Bühne bieten und den Bürgerinnen und Bürgern Kulturgenuss zu ermöglichen.“

So ist eine Neuauflage der Veranstaltungsreihe „Heilbronn ist Kult“ geplant. In diesem Jahr kommen der Bildungscampus und das Kulturzentrum Maschinenfabrik hinzu. Auch die Inselspitze soll bespielt werden mit Ausstellungen, Lesungen, Vorträgen, kleineren Konzerten, Aufführungen des Theaterschiffs Heilbronn und vielem mehr. Das 3D-Stadtmodell wird wieder zu besichtigen sein.

„Bei allem, was wir machen, ist mir ein enger Schulterschluss der Akteure wichtig. In diesen schwierigen Zeiten gilt es, die Kräfte zu bündeln“, sagt OB Mergel.