Versuchter Raub in Heilbronn

Heilbronn. Bereits am Donnerstagabend, 5. Januar, drang eine Person in eine Wohnung in der Schillerstraße in Heilbronn ein und versuchte die dort Anwesenden auszurauben. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 22.30 Uhr klingelte ein maskierter und dunkel gekleideter Mann an der Wohnungstür. Als ihm geöffnet wurde, bedrohte er die Familie und forderte die Herausgabe von Geld. Letztendlich flüchtete der Täter aber ohne Beute über die

Schillerstraße, Allee und der Gartenstraße. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er für seine Flucht einen Pkw nutzte. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.