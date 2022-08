Ungebremst bei Kirchhardt in stehenden Lkw gefahren

Kirchhardt. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 21.50 Uhr auf der Bundesstraße 39 kurz vor der Ortschaft Kirchhardt . Ein 20-jähriger Fahrer eines blauen Pkw der Marke Kia, Typ Rio, befuhr laut Polizei die B 39 von Steinsfurt in Richtung Kirchhardt. Er bog in eine in seiner Fahrtrichtung rechtsseitig befindliche Parkbucht und fuhr ungebremst auf einen dort, entgegengesetzt der Fahrtrichtung parkenden Sattelzug auf. Hierbei wurde der Fahrer des Kia eingeklemmt und schwer verletzt. Er konnte erst nach etwa 50 Minuten aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein umliegendes Universitätsklinikum geflogen. Weiterhin befand sich ein 19-Jähriger auf dem Beifahrersitz, welcher ebenfalls schwerste Verletzungen durch den Unfall davontrug. Im Fondbereich befand sich eine dritte männliche Person im Alter von 18 Jahren. Diese wurde ebenfalls schwerstverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An dem geparkten Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Der Fahrer des Lkw befand sich zum Unfallzeitpunkt in der Fahrerkabine – blieb jedoch unverletzt. Die Fahrbahn der B 39 war für die Unfallaufnahme für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1