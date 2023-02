Unfallverursacher in Bad Rappenau hat über zwei Promille

Bad Rappenau. Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro verursachte ein 39-Jähriger mit seinem Audi am Samstagabend in Bad Rappenau. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann gegen 20.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Heinsheimer Straße unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn abkam und mit dem am Fahrbahnrand geparkten Audi eines 37-Jährigen zusammenstieß.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 39-Jährigen fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 2,1 Promille. Daher musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein des Audi-Fahrers behielten die Polizisten gleich ein. Verletzt wurde niemand.