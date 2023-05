Unfall nach illegalem Rennen in Heilbronn

Heilbronn. Bereits in der Nacht zum Samstag ereignete sich am Europaplatz in Heilbronn ein Verkehrsunfall, nachdem zuvor vermutlich ein illegales Rennen gefahren wurde. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 1.50 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Toyota Corolla auf der Mannheimer Straße in Richtung Weipertstraße. Vermutlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit prallte er in einer Rechtskurve gegen einen Bordstein. Aufgrund der Kollision überschlug sich das Fahrzeug seitlich und ein massives Verkehrsschild knickte durch die Wucht des Aufpralls ein. Das rund 800 Kilogramm schwere Betonfundament des Schildes wurde ebenfalls herausgerissen.

Direkt nach dem Unfall habe ein Audi TT neben der Unfallstelle gehalten, berichtet die Polizei. Der Beifahrer habe Bilder vom Unfallort gemacht, ehe der Audi dann einfach weitergefahren sei. Laut Zeugen habe sich der 18-Jährige zuvor ein Rennen mit einem 22-jährigen TT-Fahrer geliefert. Die Ermittlungen dauern an. Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Angaben zum Rennen oder zum Unfall machen können, sollen sich unter Telefon 07134/5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg melden.