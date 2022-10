Unfall mit drei Verletzten in Ilsfeld

Ilsfeld. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam es am Donnerstagvormittag auf der L1100 bei Ilsfeld-Auenstein zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten. Die 69-jährige Fahrerin eines BMW wollte gegen 11.15 Uhr eine Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei übersah sie vermutlich den von rechts kommenden Pkw eines 61-Jährigen, der auf der Landesstraße in Richtung Beilstein unterwegs war. Infolge der Kollision wurde dieser in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Golf geschnitten werden. Die beiden Fahrer sowie die 62-jährige Beifahrerin im VW Golf wurden leicht verletzt. Zwei der drei Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

