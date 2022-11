Unfall mit drei Verletzten auf der A81

Untergruppenbach. Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 110.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach am Dienstagmittag. Ein 55-Jähriger fuhr laut Polizei gegen 11.30 Uhr mit seinem BMW M4 an der Anschlussstelle Untergruppenbach auf die Autobahn in Richtung Stuttgart auf und verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW geriet ins Schleudern und stieß mit einem Fiat Ducato eines 52-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des BMWs schwer und der Transporterfahrer leicht verletzt. Der Beifahrer des Kleintransporters wurde ebenfalls schwer verletzt. Die Schwerverletzen kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Zur Erstversorgung der Verletzten war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Um dem Hubschrauber die Landung zu ermöglichen musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Für Die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungs- und

Reinigungsarbeiten war der rechte Fahrtstreifen längere Zeit gesperrt.