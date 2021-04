Neuenstadt. Rund 120 000 Euro Sachschaden entstand am Samstagmorgen auf der Autobahn 81 bei Neuenstadt am Kocher. Gegen 8.45 Uhr war ein 66-Jähriger mit seinem Sattelzuggespann auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Neuenstadt am Kocher und dem Autobahntunnel „Hölzern“ staute sich zu diesem Zeitpunkt der Verkehr. Dies erkannte der Mann scheinbar zu spät und musste trotz Vollbremsung nach links ausweichen, um eine Kollision am Stauende zu verhindern. Hierbei prallte der Laster gegen die Mittelleitplanke. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Sattelzug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme waren beide Fahrspuren komplett gesperrt. Der Verkehr musste an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

AdUnit urban-intext1