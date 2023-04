Unbekannter schlug in Aalen mehr als 20 Scheiben ein

Aalen. Ein Unbekannter schlug in der Nacht auf Dienstag mehr als 20 Scheiben am Gebäude der Agentur für Arbeit in der Julius-Bausch-Straße ein. Der Sachschaden wird auf 15000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang fiel gegen 2.45 Uhr ein Mann auf, bei dem es sich um den Täter handeln könnte. Am hinteren Kragen seiner Jacke war eine weiße Aufschrift zu erkennen. Eine Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen blieb ohne Erfolg. Hinweise auf den Mann oder andere Personen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1