Heilbronn. Ein junger Mann ist von Unbekannten angegriffen worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der 25-Jährige musste am frühen Freitagmorgen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem Unbekannte ihn in Heilbronn-Klingenberg angegriffen hatten. Der junge Mann war gegen drei Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße von einer fünfköpfigen Personengruppe nach Zigaretten gefragt worden. Nachdem der 25-Jährige dies verneinte, ging eine der unbekannten Personen mit einem Gegenstand auf ihn los. Dieser wehrte den Angriff zunächst ab, wurde dann aber auch von den anderen Männern angegriffen und zusammengeschlagen.

Der verletzte 25-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zu den unbekannten Personen machen können.