Umgestürzter Kran verursacht bei Heilbronn Sachschaden

Heilbronn. Ein circa 30 Meter hoher Baukran stürzte am Donnerstagmorgen aus bislang

unbekannter Ursache in Heilbronn um und verursachte Sachschaden. Der Kran fiel

gegen 7.15 Uhr, während Bauarbeiten an zwei Rohbauten in der Karl-Wulle-Straße

um und beschädigte dabei eine der Rohbauten. Dabei streifte er außerdem ein

bewohntes Nachbargebäude und beschädigte das Dach. Ein Gutachter kam vor Ort.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Es wurde niemand

verletzt.

