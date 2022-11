Überfall auf Heilbronner Tankstelle

Heilbronn. Ein bisher unbekannter Täter überfiel am Mittwoch eine Tankstelle in der Heilbronner Allee und entkam unerkannt mit seiner Beute. Der Mann betrat gegen 13.45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und forderte Geld. Aus der geöffneten Kasse entnahm der Täter daraufhin das Scheingeld und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Harmonie.

Trotz umfangreicher Fahdungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können. Hinweise gehen an die Polizei unter Telefon 07131/1044444.