Ilsfeld. Weil ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer am Dienstagmittag auf der A81 bei Ilsfeld unvermittelt die Spur wechselte, kam es gegen 13.30 Uhr zum Unfall. Eine 62-Jährige fuhr in ihrem schwarzen Renault Twingo auf der Autobahn von Stuttgart in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld wechselte plötzlich ein weißer Transporter mit braunem Aufdruck am Heck von der mittleren auf die linke Fahrspur, wo zum selben Zeitpunkt der Twingo fuhr.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 62-Jährige ihren Wagen stark abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Kleinwagen geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. An ihrem Auto entstanden Schäden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Verkehrspolizei sucht nach Zeugen.