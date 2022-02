Traktorfahrer verursacht Unfälle

Heilbronn. Ein 85-jähriger Traktorfahrer sorgte in der Nacht zum Samstag in Heilbronn-Horkheim vermutlich für Schäden von knapp 10 000 Euro. Der Senior fuhr mit seinem landwirtschaftlichen Gefährt durch die Schleusenstraße, die Obere und die Untere Kanalstraße sowie über das Gelände des Bildungs-Campus und verursachte hierbei mehrere Unfälle. Der Mann beschädigte auf seiner Tour zwei geparkte Pkw, einen Radwegweiser, einen Gartenzaun, ein Verkehrszeichen, zwei Poller und eine Parkplatzschranke. Mehrere Hinweise führten die Beamten zu dem 85-Jährigen, der in der Gaswerkstraße auf seinem Traktor saß und schlief. Ein Alkoholtest ergab um 6 Uhr noch mehr als 0,5 Promille.

