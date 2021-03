Lauffen. Weil ein Traktor-Fahrer am Montagnachmittag in Lauffen (Landkreis Heilbronn) mit seinem Gefährt zwischen heruntergelassene Bahnschranken geriet, musste der Schienenverkehr zwischenzeitlich unterbrochen werden. Der Mann war gegen 16.30 Uhr vom Klärwerk kommend über einen Feldweg in Richtung Lauffen fahren. Dabei musste er einen Bahnübergang überqueren, dessen Schranken sich genau in dem Moment schlossen, als der Traktor sich auf den Gleisen befand. Der 84-Jährige versuchte seinen Traktor von den Schienen zu manövrieren, beschädigte beim Rangieren aber eine der Schranken. Der Zugführer einer Bahn, die in Richtung Stuttgart fuhr, erkannte das Fahrzeug und verhinderte durch eine Notbremsung Schlimmeres.