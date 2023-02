Heilbronn. Heilbronn. Wegen des Verdachts des Totschlages und des versuchten Totschlages in drei Fällen wurde ein 20-Jähriger am Freitag in Heilbronn festgenommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der jungen Mann soll am 12. Februar einen tödlichen Unfall in Heilbronn verursacht haben. Es besteht der Verdacht, dass der 20-Jährige Mann zum Unfallzeitpunkt in einer 40 km/h-Zone mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war.



