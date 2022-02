Toter bei Unfall auf A6

Bad Rappenau. Auf der A 6 kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Mehrere Notrufer hatten dem Polizeipräsidium Heilbronn kurz nach 23 Uhr einen schweren Unfall auf der Autobahn 6, kurz nach der Anschlussstelle Bad Rappenau in Richtung Mannheim, gemeldet. Die ersten Ermittlungen der Beamten ergaben, dass ein polnischer Sattelzug mit einem Ford Transit zusammengeprallt war. Durch das Unfallgeschehen überschlug sich der Ford Transit, der mit vier Insassen aus Osteuropa besetzt war. Einer von ihnen, vermutlich ein Mann aus Rumänien, wurde so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert wurde und noch an der Unfallstelle starb. Die drei anderen Insassen des Ford Transit wurden schwer verletzt und durch die Rettungsdienste in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Klärung des Unfallherganges wurde über die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Unfallgutachter angefordert.Die Verkehrspolizei in Weinsberg war mit drei Streifenwagen, der Rettungsdienst mit vier Einsatzwagen und zwei Notarztteams sowie einem leitenden Notarzt vor Ort. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. pol

