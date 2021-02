Bad Rappenau. Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau. Eine Person wurde schwer verletzt, eine weitere starb noch an der Unfallstelle. Gegen 12.30 Uhr war der Fahrer eines Sattelzugs in Richtung Nürnberg gefahren. Nach der Anschlusstelle Bad Rappenau fuhr er auf einen vor ihm stehenden Sattelzug auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen weiteren Sattelzug aufgeschoben. Der Fahrer des mittleren Lasters wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer des hinteren Sattelzugs wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die A 6 war über längere Zeit komplett gesperrt. pol