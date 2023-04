Tödlicher Unfall bei Heilbronn-Biberach

Heilbronn. In der Nacht zum Sonntag ist es auf der Kreisstraße 9559 zu einem tödlichen Unfall gekommen. Um kurz nach Mitternacht war ein 32-Jähriger mit seinem BMW 318i auf der Strecke von Bad Wimpfen in Richtung Heilbronn-Biberach unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve vor dem Ortseingang geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab. Nach dem Überwinden einer aufsteigenden Böschung überschlug sich der Pkw über eine Strecke von rund 80 Meter mehrfach, um dann wieder auf den Rädern zum Stehen zu kommen, so die Polizei.

Der alleine mit dem BMW unterwegs befindliche 32-Jährige, der vermutlich nicht angegurtet war, wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und darunter eingeklemmt. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Totalschaden an seinem 20 Jahre alten BMW wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben den Kräften des Rettungsdienstes und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.