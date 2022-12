Tödlicher Unfall

Leingarten. Ein 22-Jähriger fuhr am Sonntag, gegen 15 Uhr mit seinem Polo auf der Bundesstraße 293 von Eppingen in Richtung Heilbronn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf Höhe des Industriegebiets Leingarten mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Die 47-jährige Lkw-Fahrerin konnte den Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des VW Polo eingeklemmt und konnte durch die eingesetzten Rettungskräfte nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Am Pkw VW Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Der Sachschaden am Zugfahrzeug des Sattelzugs wird auf rund 50 000 Euro beziffert. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

