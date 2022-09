Tödlicher Unfall

Heilbronn. Auf der Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn, etwa auf Höhe der Gemeinde Kirchhausen, kam es am Mittwochabend, gegen 18.15 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit tödlichem Ausgang. Dies teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn mit. Ein 62-jähriger Sprinterfahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen am Stauende stehenden Sattelzug auf und erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen. Der 58-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Durch den Verkehrsunfall und die nachfolgende Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten kam es zu einer noch bis etwa 22 Uhr andauernden Vollsperrung der A 6. Laut Polizei entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 50 000 Euro.

