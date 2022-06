Tödlicher Unfall

Friedrichsruhe. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen gegen 9.36 Uhr auf der Landesstraße 1050, Höhe der Ortschaft Friedrichsruhe.

Ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer kam aus Richtung Öhringen und wollte, Höhe der Ortschaft Friedrichsruhe, nach links in die Allee einbiegen. Der sich von hinten nähernde 59-jährige Lkw-Fahrer erkannte den Linksabbiegevorgang des Zweiradfahrers nicht, setzte zum Überholgang an und erfasste beim Überholen den abbiegenden Pedelec-Fahrer frontal.

Durch den schweren Aufprall wurde der Zweiradfahrer in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Er erlitt hierbei schwerste Kopfverletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Hier erlag er am Nachmittag seinen Verletzungen.

Die Landesstraße 1050 wurde im Rahmen der umfangreichen Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand nur minimaler Sachschaden.