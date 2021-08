Künzelsau. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ereignete sich in der Nacht zum Samstag in Künzelsau ein tödlicher Arbeitsunfall. Kurz nach Mitternacht geriet ein 58-jähriger Mann im Bereich des Steinbacher Weges in den Gefahrenbereich eines Radladers, der von einem 23-jährigen Fahrer bedient wurde. Infolge Unachtsamkeit und herrschender Dunkelheit beachtete er laut Polizeibericht nicht den Bewegungsradius der Maschine und wurde von ihr erfasst. Hierbei erleidet er tödliche Verletzungen. Zur endgültigen Klärung des Unfallgeschehens wurde durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Sachverständiger beauftragt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei in Weinsberg. pol

