Teenager bedroht Frau mit Spielzeugpistole

Heilbronn. Nachdem ein Jugendlicher am Montagmittag eine Frau in Heilbronn mit einer Spielzeugpistole bedroht hat, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 12 Uhr hielt sich eine 67-Jährige in der Fleiner Straße in der Heilbronner Innenstadt auf. Als sie vor einer Parfümerie stand, lief den Angaben nach eine Gruppe männlicher Jugendlicher auf sie zu. Aus dieser Gruppe heraus kam einer der Teenager auf sie zu, zeigte ihr eine Pistole in seiner Hand und hielt diese an ihre Schläfe. Dann betätigte er den Abzug.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu einer Schussabgabe kam es nicht, da es sich um eine Spielzeugwaffe handelte. Die Seniorin fing daraufhin an laut zu schreien, weshalb viele Passanten auf die Situation aufmerksam wurden. Die Jugendlichen rannten im Anschluss in Richtung Stadtgalerie davon. Der bisher unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: circa 14 bis 16 Jahre alt, dickliches, rundes Gesicht, schwarze, lockige Haare, dunkelblaue Steppjacke und Jogginghose. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131/74790, melden.